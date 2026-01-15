Promueve Facultad de Odontología de la UACH educación en salud bucal desde edades tempranas

La educación en salud bucal desde la infancia es una de las principales estrategias para prevenir enfermedades a largo plazo y fomentar una cultura de autocuidado, destacó la Facultad de Odontología de la UACH, como parte de su compromiso con la formación integral y el servicio a la comunidad.

El maestro en Estomatología con Opción en Periodoncia de esta unidad académica, Jesús Eduardo Argumedo López, señaló que enseñar a niñas y niños a cepillarse correctamente, utilizar hilo dental y mantener hábitos adecuados de higiene bucal permite reducir significativamente la incidencia de caries, enfermedades periodontales y otras afecciones que, de no atenderse a tiempo, pueden afectar la salud general.

Asimismo, enfatizó que no solo tiene un impacto inmediato, sino que genera conciencia sobre la importancia de la prevención, promoviendo prácticas responsables que se mantienen a lo largo de la vida adulta; en este sentido, la formación en salud bucal se convierte en una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas.

Desde el ámbito académico, la Facultad de Odontología integra estos enfoques preventivos en la preparación de sus estudiantes, quienes participan en actividades de promoción de la salud, orientación y atención básica, bajo la supervisión de docentes especializados. Estas acciones fortalecen su formación profesional, al tiempo que contribuyen al bienestar de distintos sectores de la población.

Además, la facultad cuenta con clínicas universitarias que brindan atención odontológica a bajo costo, lo que permite que más familias tengan acceso a servicios de calidad y a orientación especializada, reforzando así el vínculo entre la universidad y la sociedad.

Con estas iniciativas, la Facultad de Odontología de la UACH refrenda su vocación social y su compromiso con la prevención, la educación y el cuidado integral de la salud bucal desde las primeras etapas de la vida.