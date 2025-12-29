Programas turísticos en Chihuahua generan derrama económica superior a los 533 mdp en 2025

La Secretaría de Turismo informó que, durante el año 2025, los programas Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA Chihuahua) y “Chihuahua es Para Ti ¡Conócelo!”, generaron una derrama económica superior a los 533 millones de pesos.

De enero a diciembre, FITA Chihuahua registró 86 eventos en 39 municipios del estado, los cuales generaron ingresos superiores a los 317 millones de pesos y una afluencia de más de 143 mil personas.

En 2026 dicho festival cumplirá 30 años de haber iniciado operaciones, por lo que se espera contar con más de 100 actividades, así como un aumento en la asistencia de participantes y espectadores.

Por su parte, “Chihuahua es Para Ti ¡Conócelo!” 2025, incluyó 54 eventos que se llevaron a cabo en 24 municipios, con una inversión estatal superior a los 2.5 millones de pesos, lo que permitió la asistencia de más de 300 mil personas y una derrama económica cercana a los 216 millones de pesos.

La Secretaría de Turismo refrenda su compromiso de impulsar acciones que promuevan la identidad regional y generen beneficios económicos para las comunidades anfitrionas, a través de una oferta diversa de eventos y experiencias.