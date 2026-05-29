Proceso de crudo cae en abril y sigue sin lograr meta

El proceso de crudo de las siete refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex) cayó 9.4% en un mes al llegar a abril, derivado de que dos centros tuvieron una importante baja en su actividad: Salamanca, en Guanajuato, cuyo proceso se redujo en 54% y Dos Bocas, que bajó en 21% en comparación con marzo.

En el cuarto mes del año, según la Base de Datos Institucional de la petrolera, el proceso de crudo nacional fue de 1.067 millones de barriles por día, con lo que hiló su segundo mes a la baja.

Esto significó un uso de 53.9% de los 1.980 millones de barriles de capacidad que tiene el sistema, en contraste con la utilización de 59.5% de marzo y de 60.1% de febrero.

Con estos indicadores, la transformación de petróleo en el Sistema Nacional de Refinación estuvo en abril 15% debajo de las metas del Plan Estratégico 2025-2035 que determinó que a lo largo del 2026 las siete plantas del interior del país -sin incluir Deer Park, localizada en Texas- reportarían 1.256 millones de barriles por día, 17% o 189,000 barriles diarios más que lo que efectivamente se procesó.

Y es que la refinería de Salamanca registró un proceso de 55,720 barriles diarios en abril, lo que significa un uso de apenas 23% de su capacidad, el más bajo desde octubre del 2019 en que utilizó el 19% de la instalación.

Según el Plan de Pemex, Salamanca llegaría este año a 159,000 barriles por día, con lo que está 64% por debajo de la expectativa. La meta gubernamental era que esta refinería que distribuye combustibles en la zona del Bajío utilizara así el 64% de su capacidad este año, pero en abril logró menos de la tercera parte de este compromiso.

En un mes, el proceso de crudo pesado en este centro refinador cayó 67%, ubicándose en 8,986 barriles por día en abril; la transformación de petróleo ligero fue de sólo 23,367 barriles por día, una reducción mensual de 64%, y hasta la actividad para el tipo súper ligero se redujo, en 22% mensual, ubicándose también en 23,367 barriles al día, según el reporte de Pemex.

Los otros resultados

El resto de las refinerías registró los siguientes niveles: 207,311 barriles diarios en Salina Cruz, Oaxaca, donde se utilizó el 62.8% de la capacidad instalada de 330,000 barriles diarios. Esto, en contraste con la expectativa de que en 2026 se alcanzarían 229,000 barriles diarios, lo que implicaría un uso de 69%, en espera de la puesta en marcha de una nueva planta coquizadora para destilación de combustibles ligeros en la refinería.

En el caso de Tula, en Hidalgo, el promedio de proceso de crudo en el cuarto mes del año fue de 262,807 barriles por día, con un uso de 83.4% de la capacidad instalada. La refinería de Cadereyta, en Nuevo León, tuvo un proceso de 164,964 barriles por día, lo que significó una utilización de 57% de su capacidad.

La refinería de Minatitlán, Veracruz, tuvo a su vez un proceso de 119,368 barriles por día de crudo en abril, lo que implicó una utilización de 45% de la instalación que tiene. En Madero, Tamaulipas, se utilizó 56% de la capacidad, con un nivel de proceso de 110,151 barriles por día. Y Dos Bocas, Tabasco, reportó 147,498 barriles diarios, un uso de 43.3 por ciento.

En el acumulado de los primeros cuatro meses del año Pemex procesó un volumen de 1.123 millones de barriles diarios de crudo, con un uso de 56.7% de la capacidad instalada. En el comparativo con el mismo lapso del 2025, se registra así un incremento de 21% en el volumen de refinación, aunque en comparación con los 1.256 millones de barriles proyectados en el Plan Estratégico, el proceso de crudo queda aún 10% debajo de la meta.