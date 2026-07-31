Prevé Protección Civil vientos fuertes para esta tarde en regiones oeste y sureste del estado

-Se mantendrán altas temperaturas en el norte, centro y sur; lluvias en región serrana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, para este viernes 31 de julio, prevalecerán cielos despejados con ambiente templado a cálido con viento en buena parte del estado, así como un ambiente fresco y lluvias en región serrana.

Dichas condiciones se deben al monzón mexicano en el noroeste del país, con inestabilidad atmosférica que provocará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el oeste y suroeste del estado; prevalece la onda de calor en el norte, noreste, centro, sureste y sur de la entidad.

Se registrarán vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h), con rachas de hasta 40 a 60 km/h en el norte, noreste, centro y sureste del estado, en regiones como Chihuahua, Ojinaga, Jiménez y Parral; en Juárez y su región se prevén rachas de 65 km/h con posibles formaciones de tolvaneras.

Se esperan lluvias moderadas a fuertes, con descargas eléctricas en las regiones de Madera, Temósachic, Bocoyna, Moris, Ocampo, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Batopilas y Morelos.

En cuanto a las temperaturas máximas esperadas para esta tarde, Chihuahua registrara 36 grados centígrados (°C), Juárez 41, Janos 38, Madera 29, Temósachic 31, Cuauhtémoc 31, Ojinaga 41, Delicias 39, Camargo 37, Jiménez 36, Parral 33, Bocoyna 27, Chínipas 33, Guachochi 26 y Balleza 24.

La CEPC exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada ante los cambios en las condiciones meteorológicas y seguir las recomendaciones preventivas por la onda de calor, lluvias y los vientos fuertes.