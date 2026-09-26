Prisión preventiva a hombre acusado de violencia familiar en Ciudad Juárez

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia obtuvo la vinculación a proceso de Bryan M. P., señalado como probable responsable del delito de violencia familiar en perjuicio de su pareja sentimental y su madre biológica, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron el pasado 21 de septiembre al interior de un domicilio ubicado en la colonia Fronteriza, donde presuntamente el imputado agredió física y psicológicamente a ambas mujeres.

Tras el reporte de los hechos, elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de Bryan M. P. en términos de flagrancia, para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente y continuar con el proceso judicial en su contra.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba que fueron considerados suficientes por el juez de Control para iniciar el proceso penal. Como medida cautelar se impuso la prisión preventiva y se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. El imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.