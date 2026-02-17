PRI propone jornada de cinco días, estímulos fiscales y deducibilidad total de nómina para fortalecer la formalidad laboral

El presidente del Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua y diputado federal, Alejandro Domínguez, recordó que el tricolor impulsa una reforma laboral integral que contempla cinco días de trabajo por dos de descanso, acompañada de estímulos fiscales dirigidos especialmente a pequeños y medianos empresarios.

El legislador subrayó que la transición debe aplicarse de manera inmediata para las grandes empresas, mientras que para las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) deberá implementarse de forma gradual, a fin de evitar impactos financieros que comprometan su operación y estabilidad.

Álex Domínguez enfatizó que cualquier modificación a la jornada debe garantizar que no se vulneren los derechos laborales, particularmente en lo referente al pago de horas extras, asegurando que la clase trabajadora no absorba los costos de la reforma mediante sobrecargas laborales o simulaciones contractuales.

Informó que presentó una iniciativa relacionada sobre la deducibilidad total de nómina: cómo motor de formalización y como eje complementario, pues se busca la deducibilidad al cien por ciento de la nómina para personas físicas con actividad empresarial y personas morales que cuenten con hasta 150 trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esta medida incluiría:

Salarios y prestaciones laborales

Cuotas patronales al IMSS, Aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro

Impuesto sobre nómina.

Destacó que se contaría con cuatro efectos muy positivos como

Mayor registro de trabajadores ante el IMSS, reduciendo la informalidad.

Incremento en la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido a trabajadores formalizados;

Aumento en la recaudación indirecta, particularmente del IVA, derivado de mayores ingresos formales y

Mejoras en productividad, gracias a mayor acceso a financiamiento, capacitación y encadenamientos productivos.

El dirigente priísta sostuvo que la propuesta busca construir un equilibrio entre justicia laboral y viabilidad empresarial, apostando por un modelo que incentive la formalidad sin frenar la competitividad.