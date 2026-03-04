PRI celebra 97 años de historia; con lealtad y compromiso con México: Alex Domínguez

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) conmemora este 4 de marzo su 97 aniversario, un compromiso de trabajar con lealtad, experiencia y profundo amor por nuestro país.

Álex Domínguez presidente Estatal del PRI y diputado federal recordó que el tricolor, en toda su historia ha demostrado ser el partido que mejor sabe gobernar. pues cuando el PRI gana, a México, le va bien con progreso y recordó que Morena y la mal llamada 4T en tan solo 7 años no solo han destruido las instituciones sino también han llevado a México a niveles económicos muy complicados y a una ola de violencia nunca antes vista.

Destacó que han sido casi un siglo de trabajo por el progreso y desarrollo de México y en favor de las familias mexicanas.

Cabe recordar que el PRI fue fundado el 4 de marzo de 1929, consolidándose como una de las principales fuerzas políticas del país durante el siglo XX.