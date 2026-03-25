Prevén vientos, lluvias y altas temperaturas para las próximas horas, se acerca frente frío

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo por rachas de viento, posibles lluvias y un aumento en las temperaturas en las próximas horas.

La dependencia indicó que hoy, la temperatura máxima será de hasta 38 grados centígrados (°C) en Ojinaga y Chínipas, 36°C en Juárez y Delicias, y 35°C en Chihuahua y Camargo. La zona serrana mantendrá un ambiente frío,

con máximas de 26°C y cielos despejados.

El jueves 26, las temperaturas máximas serán de 35°C para Chihuahua, 36°C en Juárez y extremos de hasta 38°C en Chínipas. Se prevén rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora (km/h) en Juárez y Palomas, así como lluvias aisladas con posible caída de granizo en Morelos y Guadalupe y Calvo.

Para el viernes 27, el ingreso formal del frente frío favorecerá un descenso térmico notable en la zona norte; Juárez registrará una máxima de 24°C y Janos de 28°C.

Además, en Chihuahua la temperatura máxima será de 31°C; en Parral 31°C, y en Delicias, Camargo y Jiménez se alcanzarán los 33°C. La zona serrana continuará con amaneceres gélidos, con mínimas de apenas 2°C en El Vergel y 4°C en Creel y Guachochi.

Ese mismo día, las ráfagas de viento podrían superar los 65 km/h en Juárez, Guerrero, Balleza y Jiménez, y los 55 km/h en Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral. Se podrían provocar tolvaneras en tramos carreteros estratégicos, como Sueco-Juárez, Chihuahua-Jiménez y la vía corta a Parral.

Asimismo, el viernes se presentarán lluvias de aisladas a dispersas en Parral, San Francisco del Oro y Santa Bárbara 2.1 a 5 (mm), además de precipitaciones aisladas en Julimes y Matamoros. Estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

Finalmente, Protección Civil reitera la importancia de tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura y la fuerza de los vientos, sobre todo en carreteras.

Se recomienda a la población mantenerse hidratada, utilizar protección solar durante las horas de mayor radiación y abrigarse adecuadamente en las zonas

serranas.

Para cualquier emergencia, se recuerda que el número 9-1-1 está disponible de forma permanente en todo el territorio estatal.