Prevén domingo sin lluvias y con vientos de 45km/h

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que para este domingo 24 de mayo se prevé un cielo mayormente despejado sin probabilidad de precipitaciones.
Asimismo, se pronostican vientos con velocidades mayores a 45 kilómetros por hora en Juárez, Ahumada, Julimes, Saucillo, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Coyame y Ojinaga.
La CECP reitera el llamado para la ciudadanía de mantener medidas de prevención. Al conducir, se pide reducir la velocidad y encender las luces ante tolvaneras o lluvia densa; en el hogar, es necesario asegurar techos de lámina, puertas y ventanas.
También se exhorta a evitar cruzar cauces de ríos o calles inundadas y a desconectar aparatos electrónicos durante tormentas con actividad eléctrica. Cualquier situación de riesgo debe reportarse de inmediato al número de emergencias 9-1-1, disponible las 24 horas del día.