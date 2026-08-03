Prevé CEPC lluvias intensas, vientos de 70 km/h y ambiente caluroso en el estado

– _Se esperan precipitaciones con actividad eléctrica y posible caída de granizo_

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este inicio de semana, se pronostican lluvias intensas, viento de hasta 70 kilómetros por hora (km/h) y ambiente de templado a caluroso en gran parte del estado, debido a los efectos del monzón mexicano.

Para esta tarde y mañana martes se prevén precipitaciones de 75 a 150 milímetros (mm), con posible actividad eléctrica y caída de granizo en Madera, Temósachic, Moris, Ocampo, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Guachochi, Morelos, y Guadalupe y Calvo.

El miércoles y jueves serán de hasta 50 mm en municipios de las zonas sureste y oeste de la entidad, de acuerdo con el pronóstico emitid por el Servicio Meteorológico Nacional.

Además se esperan rachas de 50 a 70 km/h en la región noroeste, con mayor intensidad en la zona de Cuauhtémoc.

En Sierra Tarahumara se espera un ambiente de frío a fresco durante la madrugada y primeras horas del día, mientras que en el norte, centro, este y sur predominarán condiciones de templadas a cálidas.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 39 grados centígrados (°C) en Juárez y Ojinaga; 36°C en Janos, Nuevo Casas Grandes y Delicias; 34°C en Chihuahua y Camargo; 33°C en Jiménez; 32°C en Chínipas; 31°C en Temósachic; 30°C en Cuauhtémoc; 29°C en Parral y Madera, y 24°C en Guachochi.

La CEPC exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, extremar precauciones en carretera ante la posible reducción de visibilidad a causa del viento, y evitar cruzar arroyos o zonas inundadas por el incremento en el nivel de agua.