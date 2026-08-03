Atribuye Marco Bonilla a simpatizantes de Morena los daños al Palacio de Gobierno durante protesta

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, condenó los daños ocasionados al Palacio de Gobierno durante la manifestación del pasado sábado y afirmó que no debe politizarse el convenio de coordinación que ha generado inconformidad entre algunos grupos, al reiterar que dicho acuerdo no tiene relación con el manejo del agua en el estado.

El edil señaló que el convenio ha sido explicado en múltiples ocasiones y rechazó las versiones que aseguran que Israel tendría injerencia en la administración del recurso hídrico en Chihuahua. “No tiene nada que ver con el manejo del agua, ni que Israel vaya a meterse o el presidente de Israel vaya a meterse a manejar el agua de Chihuahua. Creo que el presidente de Israel tiene muchas cosas más importantes que hacer”, expresó.

Bonilla aseguró que durante la protesta observó la participación de perfiles vinculados a Morena, por lo que responsabilizó al partido de estar detrás de la movilización y de los daños ocasionados al inmueble. “Yo vi varios perfiles de Morena metidos en esta manifestación y es Morena quien está operando, y es Morena quien dañó el Palacio de Gobierno a través de algunos de sus simpatizantes”, declaró.

Finalmente, el presidente municipal hizo un llamado a respetar el patrimonio histórico de los chihuahuenses y lamentó los actos vandálicos registrados. “Condeno estos hechos. Esa es la casa de todas y de todos los chihuahuenses, es un patrimonio histórico de cada chihuahuense y no se vale que lo traten así. Lo menos que merece la casa de todas y de todos es respeto”, concluyó.