Reforestan Estado y Súper Copa Roshfrans 5 mil árboles en Cumbres de Majalca

– _Por segundo año consecutivo, el Gobierno del Estado, iniciativa privada y la sociedad suman esfuerzos para conservar uno de los principales pulmones naturales de Chihuahua_

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), en coordinación con la Súper Copa Roshfrans realizó la segunda edición de la jornada de reforestación en el Área Natural Protegida Cumbres de Majalca, con la plantación de 5 mil árboles.

La actividad tuvo lugar en el sector de campamento conocido como El Ranchito, donde voluntarios de todas las edades sembraron pino piñonero (Pinus cembroides), especie adaptada a las condiciones de la zona.

En los próximos días se plantarán ejemplares de Pinus engelmannii en las partes altas de la sierra.

En representación del secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, el director de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales, Humberto Molinar, destacó que esta iniciativa demuestra que el trabajo conjunto entre instituciones, iniciativa privada y sociedad civil es fundamental para conservar los recursos naturales y fortalecer la cultura ambiental, especialmente entre las nuevas generaciones.

El director general de la Súper Copa Roshfrans, Michel Jourdain Lascurain Jr., expresó su entusiasmo por participar por segundo año consecutivo en esta actividad y resaltó la presencia de niñas y niños.

“Lo más valioso es ver a tantas familias participando y sembrando conciencia ambiental; esperamos que esta jornada continúe durante muchos años”, comentó.

En la jornada participaron familias, brigadistas forestales, grupos Scouts, el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE), el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, y el Municipio de Chihuahua.

Con esta iniciativa, las dependencias y organismos participantes refrendaron su compromiso de impulsar acciones coordinadas para la restauración de los bosques, la conservación de los ecosistemas y el fortalecimiento de una cultura de respeto y cuidado del medio ambiente.