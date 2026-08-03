Destaca Marco Bonilla llegada de Embraer México; reafirma liderazgo de Chihuahua en industria aeroespacial

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, participó este lunes en la ceremonia de arranque de Embraer México, donde destacó que la llegada de nuevas inversiones fortalece la estrategia económica impulsada por el municipio para consolidar a la capital como un polo de desarrollo industrial y generación de empleos.

Durante el evento, el edil aseguró que desde el inicio de su administración se planteó una visión de ciudad enfocada en atraer empresas nacionales e internacionales, lo que, afirmó, hoy se refleja en los indicadores de empleo. Señaló que actualmente el municipio de Chihuahua genera el 80 por ciento de los empleos que se crean en el estado, es decir, ocho de cada diez nuevas plazas laborales.

Bonilla dio la bienvenida a la inversión de Embraer México y resaltó la importancia del sector aeroespacial para la economía local. Indicó que Chihuahua cuenta con el clúster aeroespacial más reconocido del país, lo que fortalece la competitividad de la ciudad y abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico.

Finalmente, el presidente municipal reiteró el compromiso de su administración de continuar trabajando de la mano con la iniciativa privada para atraer más inversiones, impulsar el crecimiento de la industria y generar empleos dignos y bien remunerados para las y los chihuahuenses.