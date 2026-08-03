La competitividad acorta la distancia entre una oportunidad y una decisión: Canacintra

Presentan guía de la Industrial Chihuahua Capital 2026

Chihuahua, Chih.— Chihuahua busca consolidarse como uno de los destinos más competitivos para la industria y la atracción de inversiones. Con ese objetivo, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Chihuahua decidió sumarse a la estrategia que impulsa el Gobierno Municipal para proyectar las fortalezas productivas de la capital.

Para el presidente de Canacintra Chihuahua, Sergio Gramer Quiñónez, la clave no está únicamente en ofrecer incentivos, sino en presentar información confiable que permita a las empresas tomar decisiones con mayor certeza. Conocer dónde se ubican los parques industriales, qué talento especializado existe, cómo está integrada la cadena de proveeduría y cuáles son las condiciones de conectividad puede marcar la diferencia al momento de elegir dónde invertir.

“La competitividad acorta la distancia entre una oportunidad y una decisión. Por eso decidimos sumarnos a este esfuerzo: para mostrar con mayor claridad todo lo que Chihuahua ofrece a quienes buscan crecer o desarrollar nuevos proyectos”, señaló.

Gramer explicó que la capital cuenta con un ecosistema industrial consolidado, integrado por más de tres mil empresas, una red de proveedores y capital humano especializado. A ello se suma el desempeño del estado en materia de inversión extranjera directa, que durante 2024 alcanzó alrededor de mil 500 millones de dólares, reflejo de la confianza que Chihuahua mantiene entre empresas nacionales e internacionales.

El dirigente empresarial reconoció el trabajo realizado por el alcalde Marco Bonilla y por la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, encabezada por José Jordán Orozco, para generar herramientas que faciliten la promoción económica de la ciudad.

Afirmó que el propósito de esta coordinación va más allá de atraer nuevas inversiones. También busca que esos proyectos fortalezcan la proveeduría local, generen empleos de calidad y abran mayores oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Chihuahua tiene infraestructura, capacidad industrial y talento. Pero su mayor ventaja competitiva sigue siendo la disposición para trabajar en equipo. Cuando gobierno, industria, academia y organismos empresariales comparten una misma visión, las oportunidades terminan convirtiéndose en desarrollo para toda la comunidad”, concluyó.