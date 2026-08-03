Fortalece Estado la alimentación de sectores prioritarios con comedores comunitarios en Cuauhtémoc

– _De enero a junio se entregaron más de 21 mil platillos a 257 beneficiarios_

Como parte del compromiso del Gobierno del Estado de acercar apoyos que mejoren la calidad de vida de las familias, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) mantiene en operación y fortalece sus tres comedores comunitarios en Cuauhtémoc.

De enero a junio en estos espacios se atendió a 257 personas con la entrega de 21 mil 672 platillos de alto valor nutricional, en beneficio de niñas y niños, personas mayores o con alguna discapacidad, e integrantes de los pueblos originarios.

El titular de la SDHyBC, Jesús Carrillo, informó que los comedores se ubican en las colonias Emiliano Zapata y Tierra Nueva, así como en el seccional de Anáhuac. Tienen una capacidad conjunta de más de 150 platillos diarios y ofrece un servicio permanente a la población.

El funcionario destacó que esta estrategia representa una de las acciones más sensibles de la política social, para garantizar el acceso a una alimentación digna y nutritiva para quienes más lo requieren.

Carrillo señaló que los comedores comunitarios son mucho más que un espacio para proporcionar alimentos, pues son además puntos de encuentro que fortalecen el tejido social al brindar una atención más humana a las familias de todas las regiones del estado.

Actualmente, el comedor comunitario de la colonia Emiliano Zapata tiene una capacidad de atención de 50 platillos diarios, mientras que los ubicados en Tierra Nueva y Anáhuac preparan 55 platillos diarios cada uno.

El funcionario reiteró que la dependencia a su cargo fortalecerá este programa para ampliar su alcance y seguir con la construcción de comunidades más fuertes, solidarias y con mejores condiciones para el desarrollo de las familias chihuahuenses.