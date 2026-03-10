Presidente del Congreso presentó el informe de la Diputación Permanente del Segundo Año Legislativo

El presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, presentó ante el Pleno el informe de actividades correspondientes a la Primera Diputación Permanente del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 68 Legislatura, periodo en el que se mantuvo en funcionamiento la actividad legislativa y se dio continuidad al análisis de asuntos de interés público para la Entidad.

Durante este periodo se recibieron 64 asuntos legislativos, de los cuales 57 fueron presentados por diputadas y diputados, 2 por el Poder Judicial, 4 por ayuntamientos y 1 por el Congreso de la Unión, mismos que fueron turnados conforme a derecho a las comisiones correspondientes, Junta de Cordinación y órganos correspondientes.

Como resultado de los trabajos legislativos se emitieron 5 decretos y 22 acuerdos, abordando temas relevantes para la vida pública del estado en materias como salud, agua, educación, hidrocarburos, hacienda pública, pueblos originarios y seguridad.

En su mensaje destacó que, con el objetivo de fortalecer la cercanía del Poder Legislativo con la ciudadanía, la Mesa Directiva realizó reuniones en Ciudad Juárez y en Hidalgo del Parral, acercando el trabajo parlamentario a distintas regiones del Estado y escuchando de manera directa las necesidades de la población.

Asimismo, durante este periodo las comisiones legislativas celebraron 47 reuniones de trabajo, en las que se analizaron diversos asuntos relacionados con derechos humanos, desarrollo municipal, economía, educación, igualdad, justicia, seguridad pública, salud, turismo, fiscalización, entre otros temas fundamentales para el estado.

El presidente del Congreso también reconoció el trabajo de las áreas administrativas y técnicas del Poder Legislativo, así como de la Unidad de Transparencia y la Unidad de Igualdad de Género, que continúan fortaleciendo la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la incorporación de la perspectiva de género en la vida institucional del Congreso.

Finalmente, Guillermo Ramírez subrayó que, pese a la diversidad de ideas y posturas políticas, el Congreso del Estado debe mantener un mismo objetivo: trabajar con responsabilidad por el bienestar de Chihuahua y de su gente.

“Compañeras diputadas y compañeros diputados: el Congreso del Estado es un espacio donde convergen ideas distintas, visiones diversas y posturas legítimas; sin embargo, todas deben tener un mismo propósito: servir a Chihuahua”, finalizó el Legislador.