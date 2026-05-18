Presidencia propondrá reforma para aplazar elección judicial a 2028; buscarán reducir candidatos

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Poder Ejecutivo propondrá una reforma Constitucional para modificar la fecha de la elección judicial que estaba proyectada para 2027, al mismo tiempo que la elección federal. Con ello, se plantea realizar en 2028. La propuesta incluye una reducción del número de candidatos y una simplificación de la boleta electoral.

Dicha propuesta permitiría que sean concurrentes la elección judicial y un posible proceso de revocación de mandato presidencial. Será enviada este lunes a la Comisión Permanente para que sea turnada a la Cámara de Diputados, con la perspectiva de que sea aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas locales en los primeros días de junio.

Se trata de “mover la elección del Poder Judicial y en caso de que haya revocación de mandato en 2028 se hace el mismo día y en la misma casilla, y hay modificaciones para facilitar la boleta, de tal manera que sea más sencillo para las y los electores”, dijo la mandataria. Más que el costo, explicó que lo se usó como criterio para presentar esta propuesta fue la facilidad para elegir. Recordó que en 2027 habrá elección de 17 gubernaturas, así como de la Cámara de Diputados y en la mayoría de los estados se elegirán diputados locales y presidentes municipales.

A la vez, expuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) apuntó que de realizarse la elección judicial y la ordinaria al mismo tiempo, las casillas para la elección judicial tendrían que estar instaladas en una dirección distinta, ya que no se permite la presencia de representantes de partidos políticos en los comicios judiciales. Reconoció que eso iba a ocasionar confusión.

Para la iniciativa, la consejería jurídica de la Presidencia hizo un análisis de la conveniencia de modificar la fecha de la elección judicial, que estaba prevista para el 2027. Se propondrá una reforma con la que se organizarán los comicios hasta el 4 de junio de 2028.

Incluye establecer que el escrutinio y cómputo de votos se hará en las mismas casillas, y definir que cuando jueces y magistrados se ausenten por fallecimiento, renuncia o destitución, esa posición se elegirá en la elección judicial siguiente.

También se contempla una simplificación de la boleta electoral para que cada persona vote por un juez y un magistrado; una capacitación permanente obligatoria de todos los jueces y magistrados; reforzar criterios para que las elecciones judiciales en los estados repliquen las reglas que se aplican para la elección de cargos del Poder Judicial federal.

Además, se propone la creación de una Comisión Coordinadora para homologar metodologías у criterios de evaluación de los Comités de Evaluación de los tres Poderes. Los Comités de cada Poder eligirán a la persona que coordine sus trabajos y quienes integrarán la Comisión Coordinadora. Su función será verificar el cumplimiento de requisitos formales, o de elegibilidad, de todos los aspirantes de los tres Poderes, así como establecer criterios у metodologías unificadas de evaluación y selección, incluyendo examen de conocimientos.

Se elegirán 4 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito, así como 385 jueces de Distrito, y en los Poderes Judiciales locales, 424 magistrados y 2 mil 831 jueces de 25 entidades.