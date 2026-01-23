Presentará Morena iniciativa para tipificar los crímenes de odio vs personas LGBT

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena y la Secretaría de la Diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), a través del diputado local Óscar Avitia, presentarán una iniciativa para tipificar los crímenes de odio en contra de las personas LGBT.

Almendra Negrete, secretaria de la Diversidad Sexual del CEN morenista, afirma que es “una iniciativa sumamente necesaria. Al día de hoy no tienen un tipo penal. Determinar si un crimen es o no de odio”.

“En Morena consideramos que nuestra vida y nuestra muerte valen, no somos un capital político”, recalcó Negrete.