Presentan calendario de eventos turísticos 2026 en Guachochi

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, en coordinación con el Gobierno Municipal de Guachochi, presentó el Calendario de Eventos Turísticos 2026.

El objetivo es promover la actividad turística durante todo el año, generar mayor afluencia de

visitantes y fortalecer la economía local.

Estas acciones se desarrollarán mediante eventos culturales, deportivos, gastronómicos y de

identidad regional.

Asimismo, se informó sobre proyectos de infraestructura como el desarrollo del corredor

turístico “Pies Ligeros”, con una inversión estimada de 66.5 millones de pesos.

El calendario contempla una amplia variedad de eventos a lo largo del año, entre los que

destacan:

Febrero

• 20: Degustación de la Trucha

Marzo

• 01: Píntate con Causa

• 08: Paseo Ciclista

• 28 y 29: Festival de la Trucha

• 29 de marzo al 5 de abril: Semana Santa Rarámuri

Abril

• 25 de abril al 10 de mayo: Ferias Guachochi

Mayo

• 02 al 05: Cabalgata Nonoava–Guachochi

• 22 y 23: Clásicas Tarahumara (autos)

• 28 al 30: Tropa Biker 649 (motociclismo)

Junio

• 03 al 07: Expoganadera

• 05 al 08: Reto Rarámuri (ciclismo MTB)

Julio

• 02 al 05: Ultra Maratón de los Cañones XXIX

• 10 y 11: Classic Trucks (autos)

• 17 al 19: Ruta Escarabajo (autos)

• 22 al 25: Ruta Sierra Tarahumara (off road)

• 31 de julio al 02 de agosto: Tarahumara Extremo 4×4

Agosto

• 05 al 09: Ruta Tarahumara VIP (off road)

• 22: Concurso de Arte Popular de la Sierra Tarahumara

Septiembre

• 26: Cabalgata Tonachi

Octubre

• 18: Cabalgata Rosa

Diciembre

• 20: Cabalgata Guachochi–Nonoava