Presenta UACH Temporada Itinerarte Primavera-Verano 2026

Ofrece una amplia agenda cultural del 16 al 30 de abril

La Facultad de Artes de la UACH dio a conocer la agenda cultural de la Temporada Itinerarte Primavera-Verano 2026, una propuesta que reúne diversas actividades enfocadas en la música, la danza y el encuentro artístico, abiertas a toda la comunidad.

Como parte del arranque de esta temporada, se llevó a cabo la presentación de la Big Band de la Facultad de Artes, con el espectáculo “Sazón Latino: Música Afroantillana y Más”, bajo la dirección de Ariel Esaú Solís Garibay. Encuentro que se realizó en el Museo Casa Chihuahua, lo que marcó el inicio de una serie de actividades culturales itinerantes.

El repertorio abarcó música desde latín jazz, Chachachá, Son Cubano, Bomba, Mambo, hasta bolero.

1) Desición (Latin Jazz-Oscar Hernández)

2) My Little Swede Shoes (Chachacha)-Charlie Parker

3) Algo más (Bolero) Composición: Ariel Solís (osea yo jeje)

4) Night in Tunisia (Latin jazz)-Dizzy Gillespie

5) Mambo Inn-Mario Bauza

6) Son de La Loma (Son cubano)

7)Mi tierra-Bomba/Son (la que canta Gloria Estefan)

Dentro de la programación destaca la presentación “Del Noa Noa a África”, a cargo del Coro de la Facultad de Artes, la cual se realizará el jueves 23 de abril a las 12:00 horas en los jardines de la facultad.

En el ámbito de la danza, se presentará “La Enramada: Danzas entre el mundo de las creencias y los lugares del encanto”, bajo la dirección de Abraham Baltiérrez.

Las y los interesados pueden consultar el programa completo en las redes oficiales de la Facultad de Artes.