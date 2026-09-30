Presenta Gilberto Loya modelo de seguridad Centinela a comitiva nacional del CEMASC

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, sostuvo una reunión con representantes del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CEMASC), con el objetivo de dar a conocer el modelo de seguridad Centinela que fortalece la seguridad en el estado de Chihuahua.

La reunión se llevó a cabo en el piso 18 de la Torre Centinela, donde el Secretario presentó los resultados de la plataforma Centinela y las principales acciones destacadas en materia de seguridad estatal.

Cabe señalar que la comitiva está conformada por 31 servidores públicos de diferentes estados del país, principalmente agentes del Ministerio Público de diversas fiscalías, entre ellas, zona norte de Chihuahua.

Derivado del encuentro, que tuvo lugar el martes en Ciudad Juárez, se acordó establecer una colaboración permanente de carácter interestatal, lo que permitirá reforzar la seguridad no solo en Chihuahua, sino a nivel nacional.

En la reunión estuvieron presentes Eduardo Mendoza, representante del Congreso Binacional de Mediación; Daniel Abraham Terrazas Parada, Director General del CEMASC en Chihuahua; María Sandoval, Coordinadora de Difusión del CEMASC, así como representantes de fiscalías de estados como Michoacán, Puebla y Tabasco.