Destaca Bonilla programas del DIF Municipal para proteger a niñas, niños y madres en vulnerabilidad

El alcalde Marco Bonilla Mendoza, destacó el trabajo realizado por su esposa, Karina Olivas Maldonado, al frente del DIF Municipal, previo al quinto informe de actividades que se llevará a cabo este miércoles a las 17:00 horas en el Centro de Convenciones.

Bonilla señaló que, aunque son múltiples las acciones impulsadas durante la administración, existen dos programas que considera especialmente significativos: “La Calle No Es un Lugar” y “Sembrando Vida y Semillitas”, ambos enfocados en atender a sectores en condiciones de vulnerabilidad.

Explicó que mediante “La Calle No Es un Lugar” se busca evitar que niñas y niños permanezcan en los cruceros de la ciudad, además de brindar protección y atención integral. Indicó que diariamente más de 200 menores son resguardados en distintos centros de atención, donde reciben alimentos, apoyo educativo y cuidados, para posteriormente ser entregados a sus padres.

El presidente municipal también resaltó “Sembrando Vida y Semillitas”, programa dirigido a mujeres embarazadas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad económica, familiar o emocional. Detalló que el DIF Municipal ofrece acompañamiento a las madres y sus bebés desde la gestación y hasta los primeros 40 meses de vida, con atención médica y psicológica, apoyo alimentario y un kit para el recién nacido.

Bonilla invitó a las mujeres que atraviesan un embarazo y tienen temor o dificultades para acercarse al DIF Municipal, al señalar que el objetivo es brindarles acompañamiento y protección durante este proceso.

“Somos un gobierno vida, que hay que cuidar y proteger las dos vidas”, expresó el alcalde, quien atribuyó a Karina Olivas la iniciativa de llevar este principio a acciones concretas mediante programas de atención y acompañamiento a las familias.