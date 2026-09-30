Fondo de emergencia de 5 mdp respalda atención a familias afectadas por lluvias: Bonilla

El edil capitalino Marco Bonilla informó que el Gobierno Municipal de Chihuahua cuenta con un fondo de emergencia de 5 millones de pesos, recurso que permanece disponible para responder ante contingencias como la registrada recientemente por las lluvias.

El presidente municipal explicó que, ante las afectaciones, se contempla disponer de alrededor de un millón de pesos del fondo para reforzar las acciones de atención, limpieza y apoyo a las familias que resultaron afectadas.

“Ya estábamos listos”, señaló Bonilla, al recordar que desde el inicio de la administración se planteó la creación de este mecanismo para contar con recursos disponibles ante situaciones extraordinarias. Añadió que el monto que finalmente se utilice dependerá de las necesidades que arroje la contingencia.

Bonilla también aclaró que los apoyos que entregó personalmente en Ciudad Juárez fueron realizados con recursos propios, debido a que el presupuesto del Gobierno Municipal de Chihuahua no puede destinarse a atender damnificados de otro municipio.

En contraste, dijo, para las afectaciones registradas en la capital existe un fondo municipal específicamente destinado a responder ante emergencias, por lo que el Ayuntamiento cuenta con recursos para continuar con la atención de la contingencia.