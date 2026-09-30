Ajustarán circulación en avenida Juventud por montaje de estructura metálica

A partir del próximo 3 de octubre se implementarán modificaciones a la circulación en la avenida Juventud, a la altura de Ortiz Mena, como parte de los trabajos que se realizan en la zona, informó Carlos Rivas, director de Obras Públicas Municipales.

El funcionario explicó que durante el pasado sábado comenzó el montaje de una estructura metálica, la cual fue dividida en tres partes para facilitar su instalación. Actualmente, los trabajos se encuentran en la etapa de soldadura del primer tramo, mientras que durante los próximos días continuarán las labores para colocar las siguientes secciones.

Rivas detalló que uno de los principales cambios será en el sentido de norte a sur, donde a la altura de Vía Sicilia y Highland ya no será posible incorporarse directamente a los carriles centrales desde la lateral. Esta modificación busca evitar la acumulación de vehículos que se generaba en esa curva y reducir el riesgo de accidentes.

Los automovilistas que circulen rumbo a Ortiz Mena deberán tomar la lateral con anticipación, ya que la última oportunidad para incorporarse a los carriles centrales será a la altura del gimnasio ubicado en la zona. Quienes continúen por los carriles centrales y posteriormente necesiten regresar a la lateral tendrán que avanzar hasta el retorno del Distribuidor Tricentenario, dirigirse hacia Ortiz Mena y reincorporarse nuevamente.

El director de Obras Públicas señaló que también se colocará señalización para advertir a los conductores sobre las nuevas restricciones de circulación. Asimismo, se modificará una incorporación ubicada en Juventud y Ortiz Mena para impedir que los vehículos pasen de la lateral a los carriles centrales en ese punto, con el objetivo de mantener un flujo vehicular continuo y evitar conflictos durante la circulación.