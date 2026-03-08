Prepara SSPE operativo para arribo de la Copa Mundial FIFA 2026 en Chihuahua

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo un recorrido de scouting y revisión de las áreas designadas para el traslado y exhibición del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que contempla el Centro de Convenciones de Chihuahua como uno de los puntos principales en la capital del estado.

El recorrido de seguridad se realizó durante la mañana de este 8 de marzo contó con la participación del subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez y del subsecretario de Seguridad Ejecutiva, Santos Vasconcelos, quienes supervisaron personalmente las instalaciones, rutas seguras y el despliegue operativo que garantizará la protección del trofeo.

Cabe mencionar que la presencia de la copa en Chihuahua forma parte de una gira nacional previa al mundial que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

La inclusión de Chihuahua dentro de esta agenda responde a las condiciones de seguridad que mantiene el estado durante la actual administración, fortalecidas mediante la coordinación interinstitucional entre autoridades estatales, municipales y federales.

La SSPE estará a cargo del dispositivo de seguridad del trofeo desde su llegada a la entidad y durante todo el tiempo que permanezca en exhibición en la capital del estado.

Estas acciones reflejan la confianza depositada en la Policía del Estado para resguardar eventos de talla internacional, así como para garantizar el correcto desarrollo de la agenda de la FIFA, organismo encargado de la organización del mundial.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, reiteró que la corporación mantendrá un despliegue operativo coordinado para asegurar el desarrollo ordenado del evento, porque con seguridad damos resultados.