Premiar a Garduño exhibe a un gobierno permisivo e indolente: Villalobos

El diputado José Luis Villalobos manifestó su rechazo al reciente nombramiento de Francisco Garduño como Director General de Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública, al considerar que representa un grave retroceso en materia de justicia, responsabilidad institucional y respeto a las víctimas de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez en marzo de 2023.

El legislador recordó que Francisco Garduño encabezaba el Instituto Nacional de Migración cuando 40 personas migrantes perdieron la vida dentro de una estación migratoria, atrapadas sin posibilidad de auxilio. A casi dos años de los hechos, no existe una rendición de cuentas efectiva ni una sanción proporcional para quien tenía la máxima responsabilidad institucional.

Villalobos recordó que esta situación ya la había advertido en el pleno desde el 2 de octubre de 2025, cuando señaló que el Gobierno Federal fue blando desde el inicio, lo que permitió que el entonces titular del INM eludiera su responsabilidad; esa misma falta de firmeza —subrayó— es la que hoy explica que, tras procesar a nueve personas, incluido personal operativo de la dependencia, el principal responsable no solo permaneciera en libertad, sino que incluso esté siendo premiado.

Asimismo, recordó que las medidas cautelares impuestas a Francisco Garduño, como la obligación de presentarse periódicamente a firmar, se cumplieron utilizando recursos públicos, generando un gasto innecesario y oneroso para el Estado, e incluso con el acompañamiento de personal de la institución que él mismo dirigía.

Finalmente, recordó que las propias familias de las personas fallecidas han señalado que será Dios y la historia quienes juzguen a Francisco Garduño Yáñez.

“Como lo dijeron las familias de las personas fallecidas, que sean Dios y la historia quienes juzguen a Francisco Garduño Yañez. Premiarlo, solo pone en evidencia a un gobierno frívolo, indolente y negligente cuyo actuar, ha marcado una de las tragedias más dolorosas para el país”.