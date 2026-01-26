Precio de los cigarros tiene su mayor alza en la historia por ajustes al IEPS

Tal como se esperaba, el precio de los cigarros y refrescos tuvo un incremento histórico en los primeros 15 días del año por el aumento en la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que legisladores avalaron para este año.

Los tabacos se encarecieron 12.22% en la primera quincena del año, el mayor incremento en registro. Los datos disponibles del Inegi datan desde 1995.

La inflación nacional fue de 0.31% en la primera mitad de enero frente a la segunda parte de diciembre (lo que se conoce como variación quincenal). Si bien la fue mejor de lo esperado, contrasta con el dato previo, que fue una caída de 0.02 por ciento.

El cigarro y el refresco fueron dos de los productos que más incidencia tuvieron en la inflación observada entre el 1 y 15 de enero, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“La variación respondió principalmente al repunte en precios mercancías alimenticias ante incrementos al IEPS y al aumento en vivienda”, señaló el equipo de análisis de Banamex.

Alza histórica en en los cigarros

Para este año, legisladores avalaron un aumento del IEPS que se cobra en la enajenación o importación de cigarros, puros y otros tabacos labrados de 160% actual a 200 por ciento.

También se dio luz verde a la actualización de la cuota adicional que se cobra por cada cigarro enajenado o importado de 0.6445 pesos vigente en 2025 a 0.8516 pesos para 2026.

Ante esta situación, tal como lo anticipó El Economista a finales de diciembre, el precio de los cigarros subió más de 20% desde el 1 de enero por el ajuste del gravamen. Por ejemplo, la cajetilla de 20 unidades de Marlboro, la marca más vendida en el país, pasó de 87 a 106 pesos.

El incremento del IEPS busca reducir el consumo de tabaco para, por un lado, reducir las enfermedades ligadas a su consumo y, por otro, disminuir el gasto canalizado para atenderlas, a medida que la demanda del producto baja.

El simulador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señala que, con los cambios aprobados para 2026, la venta de cigarro disminuirá 7.3%, al pasar de 2,384.6 millones de cajetillas a 2,209.4 millones.

Con ello, el precio de la cajetilla aumentaría de 73.1 a 85.8 pesos, es decir, 17.4 por ciento. El 73.1% del valor de ésta corresponde gravámenes, incluyendo IEPS y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Antes era 68.5 por ciento.

Refrescos también se encarecen

El precio de estas bebidas aumentó 3.97% de manera quincenal, el mayor incremento para un periodo similar desde 2014, es decir, en 12 años, también a causa de los ajustes en el IEPS.

En el caso de las bebidas saborizadas, como refrescos y jugos industriales, legisladores avalaron el aumento del llamado impuesto saludable de 1.6451 pesos por litro en 2025 a 3.0818 pesos para 2026.

Además, por primera vez, las bebidas con edulcorantes naturales o artificiales —como las versiones light, cero o dietéticas— tendrán un IEPS de 1.50 pesos por litro.

Ante este escenario, marcas como Coca-Cola aplicaron alzas considerables (de hasta 20%) a sus precios desde finales de diciembre y tenderos desconocen si habrá un ajuste más en enero o en meses cercanos.

“Parte de las presiones provienen del Paquete Económico 2026, por el alza en IEPS a bebidas azucaradas. Esto es evidente con la inflación de mercancías alimenticias, que se ubicó por encima de 6% anual (en la primera quincena de enero), señaló Banco Base.