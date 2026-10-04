Portugal no extraña a Cristiano Ronaldo y se clasifica a Cuartos de la UEFA Nations League

Portugal es inmune a toda la polémica que dejó el abandono de Cristiano Ronaldo y también parece que no necesita del aporte del veterano jugador.

El representativo luso logró su boleto a los Cuartos de Final de la UEFA Nations League luego de vencer en Porto 2-1 a Noruega.

Los dirigidos por Jorge Jesus dominan el Grupo A4 con un pleno de victorias luego de las primeras cuatro jornadas, siendo el único participante de esa liga en presumir el logro.

España también podría hacerlo en caso de que gane su próximo partido ante Croacia.

GOLAZOS EN EL PRIMER TIEMPO DEL PARTIDO

Kristoffer Ajer abrió el marcador por los visitantes al 36’ con una joya de gol, esto al rematar desde un costado del área rival una pelota, la cual terminó por meterse al segundo poste de Diogo Costa.

La alegría noruega no duró mucho, pues Joao Cancelo igualó al minuto 38, también con un soberbio remate. El atacante impactó fuera del área un saque de banda de Nuno Mendes y a pesar del lance de Egil Selvik el gol no se pudo evitar.

Erling Haaland no tuvo su mejor partido y de hecho salió del campo al minuto 67, poco después, al 79′, Gonzalo Ramos hizo el 2-1 al empujar un balón frente al arco que le uso Mendes.

En el cierre de partido Portugal se complicó un poco por la expulsión de Cancelo, por doble amarilla, pero a pesar de los apuros consiguió la victoria.

¿QUÉ SIGUE PARA PORTUGAL EN LA NATIONS LEAGUE?

Portugal reanudará su actividad en la UEFA Nations League hasta mediados de noviembre, cuando se enfrente a Dinamarca y Gales.

Para entonces se podrá saber si Cristiano Ronaldo y la Selección, en particular el DT Jorge Jesus, hacen las paces y ante ello el jugador de 41 años vuelve al representativo o este será solo un aviso del retiro de la figura de Portugal.

Norway get back into it, the game is open, and Ramos just decides it’s over. Second goal for Portugal, 2-1. Clinical. https://t.co/dODwynp7h8 — 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃🚨⚽️ (@OnlyMadridReal) October 4, 2026

Con información de FoxSports