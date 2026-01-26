Por unanimidad, asume el fiscal Anticorrupción de Chihuahua la vicepresidencia de la CONAFA

En el marco de la Asamblea General de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), celebrada este día en la Ciudad de México, el Fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, *Abelardo Valenzuela Holguín*, fue electo *Vicepresidente de la Asociación*, por *unanimidad de votos* de las y los fiscales anticorrupción del país, acompañando en su gestión al Fiscal Especializado en Combate Anticorrupción de Guanajuato quien será el presidente.

Esta designación, con vigencia de dos años, reconoce el liderazgo institucional que ha ejercido la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua a nivel nacional, así como el impulso sostenido que su titular ha dado al fortalecimiento del sistema anticorrupción desde su incorporación a la CONAFA.

Desde su llegada a la CONAFA, el Fiscal Abelardo Valenzuela, ha sido un actor clave en la construcción de una agenda nacional orientada a *dotar de autonomía real a las Fiscalías Anticorrupción de las entidades federativas*, promoviendo activamente propuestas de reforma ante la *Cámara de Diputados y el Senado de la República*.

En sus primeras palabras como Vicepresidente de la CONAFA, Abelardo Valenzuela expuso los *cuatro ejes rectores* que impulsará desde esta nueva responsabilidad:

“Todos debemos trabajar decididamente para combatir la corrupción y la impunidad que es lo que más aqueja a toda la población en nuestro País”

*Primero.* Impulsar la autonomía efectiva de las Fiscalías Anticorrupción en todo el país,

*Segundo.* Avanzar de manera decidida hacia la homologación del capítulo de Delitos por Hechos de Corrupción entre las Entidades Federativas y la propia Federación para que todos sean alcanzados por el sistema de justicia cuando cometen una conducta desviada.

*Tercero.* Fortalecer las facultades de investigación financiera en los delitos relacionados con hechos de corrupción. Seguir la ruta del dinero es una estrategia técnica en la investigación del delito por hecho de corrupción”

*Cuarto.* Establecer una agenda legislativa común que priorice la armonización de marcos normativos, el impulso de reformas estructurales y el seguimiento puntual del funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

“El mensaje debe ser claro: *En México ya no debe existir espacio para la impunidad*. Los invito a que juntos cerremos filas en el combate al flagelo de la corrupción trátese de quien se trate, a nadie nos debe temblar la mano cuando se aplica la acción penal con rigor técnico y con estricto apego a la legalidad.” “Caminemos juntos, trabajando con valor y con acciones firmes para lograr instituciones sólidas que combatan la corrupción ”, enfatizó Valenzuela Holguín.

En esta asamblea, también se realizó la ratificación unánime de *Diego Alejandro Cárdenas Luján, como Secretario Técnico de la CONAFA*, quien a su vez es el Director de Inteligencia Delictiva, Patrimonial y Fiscal de la FACH, cargo que viene ostentando desde junio del 2025.

Con esta elección de los Fiscales en el País, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua refrenda su responsabilidad, como *referente nacional en el combate frontal a la corrupción*, consolidando su compromiso en el rango nacional con la legalidad, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de Derecho.