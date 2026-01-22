Política salarial y programas sociales rompieron décadas de abandono neoliberal: Sheinbaum

Acatzingo, Pue. Al continuar su gira por esta entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que mediante la política salarial y los programas sociales se rompieron décadas de abandono a la gente que prevaleció durante los gobiernos neoliberales. Subrayó que desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador se priorizó a los sectores populares porque el rezago en que vivían no era consecuencia de que no quisieran trabajar sino de un sistema que los abandonó.

Ante miles de poblanos en esta comunidad, la mandataria destacó que a partir de los gobiernos de la cuarta transformación, la premisa de gobierno ha sido por el bien de todos primero de los pobres. A partir de esa concepción, se determinó una política salarial que ha recuperado consistentemente el nivel de los sueldos de los trabajadores destacando que en 2018, el salario mínimo era de 3 mil pesos y en enero de 2026, alcanzó 9 mil pesos, esto es, 150 por ciento de aumento en términos reales.

Paralelamente, los programas sociales que se impulsaron desde el sexenio pasado, han permitido que 13.5 millones de mexicanos hayan podido salir de la pobreza. Por eso, insistió, se mantiene vigente el principio de Por el bien de todos, primero los pobres, porque ha dado resultados en ayudar a la gente que más lo requiere.

Sheinbaum subrayó que los programas sociales se convirtieron ya en derechos constitucionales que tiene la población en general, porque se gobierna en la visión de que nadie se debe quedar atrás y, por eso, se debe distribuir la riqueza en el país.. Por eso, ahora ya no se le pregunta a la gente por cuál partido va a votar, porque eso es un apoyo que tiene por disposición constitucional.

Aseveró que estas políticas han desmentido los mitos neoliberales de que con el aumento salarial se incrementaría la inflación; caerían las inversiones y se devaluaría el peso: Actualmente, se hicieron los aumentos salariales y la inflación está controlada; se tiene altos niveles de inversión extranjera y el peso está más fuerte que nunca.

La mandataria también recordó otro principio de su movimiento: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso, dijo, no se ha permitido la corrupción y eso ha permitido canalizar esos recursos a los programas sociales.