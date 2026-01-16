Policía Municipal detiene a uno con aparente cristal en Praderas del Sur

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 16 de enero de 2026.- Con el equivalente a un aproximado de 15 porciones de supuesto cristal, un hombre fue detenido por policías municipales que recorrían la zona sur de la ciudad y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por probables actividades de distribución de dicha sustancia.

El detenido fue identificado como José Guadalupe A. M., de 40 años de edad, a quien se le ubicó en actitud sospechosa en la esquina de las calles Pradera de Madagascar y Pradera de Gobi de la colonia Praderas del Sur y bajaron para hacerle una revisión que dio como resultado la localización de una porción de supuesto cristal cuyo tamaño equivaldría aproximadamente a 15 envoltorios.

El detenido fue llevado a la comandancia Sur para su registro y posteriormente se le presentó en la Fiscalía General del Estado para integrar la carpeta de investigación y dar seguimiento a su caso.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.