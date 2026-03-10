Policía acusado presuntamente de cobrar “cuotas”, renunció: DSPM

En conferencia de prensa el comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas refirió que en el caso de Carlos Daniel H. G, acusado de cobrar cuotas a supuestos vendedores de droga, bajo la placa de la DSPM, puntualizó que no hay una denuncia formal en su contra ni un señalamiento. Explicó que tras dar a conocer la información en la prensa, presentó su renuncia.

“Se le mandó a hablar, él solo presentó su renuncia, no quiso darle seguimiento ni abogado. Él dijo, yo me retiro y eso fue lo que pasó. Nosotros estamos iniciando una investigación de ver más a fondo qué pasó con el compañero, pero sí aclaro, no había ninguna denuncia, nosotros damos un seguimiento de investigación”.

El director dejó claro que su responsabilidad como comisario, es inmediato darse cuenta, informar, traer y hablarle al policía de frente y si él optó por tener una renuncia, pues se respetan las decisiones.

“Nosotros vamos a seguir colaborando estrechamente con el órgano interno de control (OIC), para poder ayudarnos a poder retirar a aquellos malos compañeros que estén dentro de la dirección, pero también defender a todos los compañeros que son señalados injustamente por las personas”.