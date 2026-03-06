P!nk cancela sus conciertos en CDMX

La empresa Ocesa confirmó este viernes 6 de marzo de 2026 la cancelación definitiva de las presentaciones de la cantante estadounidense P!nk, las cuales estaban programadas para los días 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

A través de un comunicado oficial difundido en sus canales digitales, la organizadora informó que la decisión se debe a “complicaciones derivadas de un caso fortuito que afecta la logística del evento“, precisando que la situación es ajena a la voluntad de la artista y de la propia promotora.

Reembolso por la cancelación de los conciertos de P!nk

Tras la cancelación de los conciertos de P!nk, Ocesa detalló el protocolo que deberán seguir los poseedores de boletos para recuperar su inversión:

Compras en línea: El reembolso se aplicará de manera automática a la tarjeta bancaria utilizada durante la transacción. No es necesario realizar ningún trámite adicional ante la boletera. Compras en taquillas y centros físicos: Los usuarios deberán acudir directamente al punto de venta donde realizaron la compra para solicitar la devolución manual, presentando el boleto físico original. Montos: El reembolso incluirá el costo total del boleto, incluyendo los cargos por servicio, conforme a la normativa vigente de protección al consumidor.

La gira Summer Carnival Tour marcaba el regreso de P!nk a los escenarios mexicanos después de más de una década de ausencia.

La noticia ha generado sorpresa entre los seguidores, quienes recordaron que la intérprete se sometió a una cirugía de cuello de emergencia a inicios de este año, factor que ya había generado especulaciones sobre la continuidad de sus fechas internacionales debido al alto nivel de exigencia física de su espectáculo.

Con información de López-Dóriga digital