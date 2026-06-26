Playera de México, la más vendida del Mundial 2026

Adidas confirmó que la playera de México es la más vendida del Mundial 2026.

El periodista José Yuste detalló que hasta el momento la marca alemana de ropa deportiva ha vendido un total de cinco millones de playeras de la Selección Mexicana en todo el mundo, lo que supera a potencias como Brasil, Francia, España y la propia selección de Alemania.

De los tres diseños lanzados para México en el Mundial 2026, la tradicional indumentaria en color verde se ha mantenido como la favorita y la de mayor adquisición por parte de los aficionados en los puntos de venta oficiales.

El diseño de local cuenta con un diseño en `particular, inspirado en íconos prehispánicos, que ha sido del agrado de los aficionados.

El fenómeno de ventas se consolidó pese a las críticas iniciales por el costo de las indumentarias. Los precios al público se mantienen en un rango de mil 999 pesos para la versión de aficionado, y ascienden desde los dos mil 999 en la versión de jugador, la cual tiene una mejor tecnología que permite transpirar el sudor.

El récord de ventas de Adidas coincide con el buen momento que vive el Tricolor en la justa mundialista de Norteamérica, donde tuvo récord perfecto con nueve puntos en el Grupo A, siendo uno de los mejores equipos de la competencia, que inició el 11 de junio y terminará el 19 de julio.

Con información de López-Dóriga Digital