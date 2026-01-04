PlaneaSec: La nueva plataforma con inteligencia artificial que revoluciona la planeación docente en México

Una herramienta integral diseñada para maestros de preescolar, primaria y secundaria que simplifica la gestión escolar y automatiza la creación de planeaciones alineadas a la Nueva Escuela Mexicana.

La carga administrativa que enfrentan los docentes mexicanos está a punto de reducirse significativamente.

PlaneaSec llega al mercado como una plataforma integral que combina inteligencia artificial con las necesidades reales del magisterio nacional, ofreciendo una solución completa para la gestión escolar y la elaboración de planeaciones didácticas.

Una respuesta a las necesidades del docente mexicano

Los maestros de educación básica en México dedican horas considerables a tareas administrativas que restan tiempo a lo verdaderamente importante: enseñar.

PlaneaSec nace para cambiar esa realidad, integrando en una sola plataforma todas las herramientas que un docente necesita en su día a día.

La plataforma incluye un asistente de inteligencia artificial capaz de generar planeaciones didácticas completas, alineadas a los Programas de Aprendizaje (PDA) de la Nueva Escuela Mexicana. Esto significa que los docentes de preescolar, primaria y secundaria pueden obtener planeaciones profesionales en minutos, no en horas.

Más que un generador de planeaciones

PlaneaSec va más allá de la simple generación de documentos. La plataforma ofrece un ecosistema completo de gestión escolar que incluye:

• Gestión de horarios: Organización visual e intuitiva de las jornadas escolares

• Manejo de grupos: Control detallado de listas, asistencia y datos de estudiantes

• Sistema de calificaciones: Registro y seguimiento del desempeño académico

• Reportes de incidencias: Documentación formal de situaciones relevantes

• Biblioteca completa de PDA: Acceso a todos los Programas de Aprendizaje de la Nueva Escuela Mexicana

Disponible ahora con promoción de lanzamiento

PlaneaSec ya está disponible para todos los docentes mexicanos. Como parte de su lanzamiento, la plataforma ofrece una semana de acceso completo y gratuito utilizando el cupón especial al registrarse.

Esta promoción permite a los maestros explorar todas las funcionalidades de la plataforma sin compromiso, experimentando de primera mano cómo la inteligencia artificial puede transformar su práctica docente y devolverles tiempo para lo que más importa: sus alumnos.

CUPÓN DE LANZAMIENTO: 7DIAS

Una semana de acceso completo GRATIS