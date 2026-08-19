Disminuye incidencia de menores al volante, pero llaman a padres a no bajar la guardia

La incidencia de menores de edad involucrados en accidentes viales ha disminuido durante agosto, informó el subsecretario de Movilidad, César Komaba, quien hizo un llamado a los padres de familia para evitar que sus hijos conduzcan vehículos sin las condiciones necesarias. Lo anterior luego del último lamentable percance vial registrado en la colonia Barrio de Londres, donde el protagonista fue un estudiante de secundaria a bordo de un auto deportivo que impactó un auto Nissan que omitió el alto. Este fue un caso que conmocionó a la ciudadanía ya que en el instante falleció una mujer, el conductor y un niño quedaron graves.

El funcionario señaló que durante este mes se ha registrado una reducción en los casos relacionados con menores al volante y destacó que, hasta el momento, únicamente se contabiliza una persona fallecida por accidente vial en agosto.

“Sí hemos visto que ha bajado mucho la incidencia de menores de edad”, afirmó.

Komaba lamentó que el único fallecimiento registrado durante el mes corresponda a un menor que murió tras un accidente ocurrido en la zona de la presa Chihuahua.

Ante esta situación, el subsecretario pidió a los padres de familia asumir su responsabilidad y evitar prestar vehículos a sus hijos para realizar actividades que podrían ponerlos en riesgo.

“Estamos pidiéndole a los papás: hagamos caso, ayúdennos a que los jóvenes no agarren los carros nomás porque sí”, expresó.

Advirtió que incluso cuando los padres solicitan a los menores utilizar el vehículo para realizar algún mandado, existe el riesgo de que aprovechen para desviarse y realizar otras actividades.

“Yo agarro el carro y ya, pues aprovecho y me voy a dar la vuelta de una vez”, ejemplificó.

Komaba consideró que la prevención debe comenzar desde casa, mediante la supervisión de los padres y el establecimiento de límites claros sobre el uso de los vehículos.

“Yo le diría, tengamos cuidado con eso y hagamos lo que nos toca cada quien”, puntualizó.

El subsecretario reiteró que, aunque las estadísticas muestran una disminución en la incidencia de menores al volante, es necesario mantener las medidas preventivas para evitar que los accidentes viales cobren más vidas.