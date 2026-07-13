Alerta Fiscalía Occidente por nueva modalidad de secuestro virtual y extorsión telefónica

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, alerta a la población en general por la nueva modalidad de extorsión y secuestro virtual, en la que hacen creer a las personas que desde sus aparatos telefónicos se realizan actividades ligadas al crimen organizado.

A las víctimas las convencen de que les hablan miembros de alguna corporación o institución de Gobierno, que tienen que salir de sus domicilios y apagar su teléfono, dejándoles vulnerables e incomunicados de familiares o amistades, situación que es aprovechada para la exigencia de dinero a cambio de la supuesta libertad.

La Fiscalía de Distrito a través del área de Atención Temprana, recibió en los últimos días cinco denuncias de personas a quienes les hicieron creer que su teléfono lo tenían ubicado por supuestamente estar ligado a un grupo criminal dedicado a hacer extorsiones.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, recomienda a la ciudadanía no contestar llamadas de números telefónicos con ladas desconocidas y si contesta y empiezan a intimidarlo, colgar de inmediato.

Si las llamadas persisten, se recomienda bloquear el número y reportar de inmediato a través del sistema de emergencias 911 o 089 de Denuncia Anónima.