PAN exige que Marina del Pilar pida licencia tras audios filtrados; señala que “es asunto de seguridad nacional”

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, afirmó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, debe solicitar licencia a su cargo luego de que se publicó un audio donde presuntamente busca colaborar con el FBI ante una posible investigación en su contra por parte de la justicia de Estados Unidos.

Romero Herrera público un mensaje donde señala que, si la mandataria estatal estuvo dispuesta a compartir información con la agencia estadounidense sobre las mesas de seguridad, debe salir a aclararlo de manera inmediata.

Señaló que Morena y las autoridades federales han guardado silencio respecto a este tema, cuando en el pasado han acusado de “traición a la patria” a quienes exigen justicia.

Romero Herrera insistió en que ningún interés puede estar por encima de México, por lo que este asunto debe esclarecerse.

Este lunes se difundió un nuevo audio de la gobernadora de Baja California, donde expresa su intención de colaborar con el Buró Federal de Investigaciones ante una posible investigación de la justicia estadounidense en su contra.

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La grabación salió a la luz pública luego de que la mandataria negara la versión de que miembros de Morena están buscando colaboración con autoridades estadounidenses.