Petro llama a la “resistencia pacífica” si De la Espriella elimina conquistas sociales

Bogotá. Durante su discurso de despedida este lunes, fiel a su estilo de liderazgo ante miles de seguidores que lo vitoreaban, el presidente saliente, Gustavo Petro, pidió a sus seguidores alistarse para la “resistencia pacífica” y recurrir a las huelgas en caso de que el presidente electo conservador Abelardo de la Espriella intente quitar beneficios a los trabajadores, estudiantes y campesinos.

La advertencia surge ante la postura del próximo jefe de Estado, quien asumirá el poder el próximo 7 de agosto y anunció modificaciones profundas en la legislación vigente para estimular la competitividad económica, indicó Últimas noticias.

El mandatario electo planea presionar a los ilegales con operaciones militares y suspender las mesas de diálogo de paz abiertas por Petro, las cuales criticó las iniciativas orientadas a desmontar el decreto de trabajo por horas y la estabilidad laboral conseguida bajo su mandato.

De la Espriella conquistó las urnas con su imagen de outsider al margen de los partidos tradicionales a los que criticó, aunque recibió su respaldo en la segunda vuelta.