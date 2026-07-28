FIFA planea crear una entidad comercial de 20 mil mdd pese a rechazo de la UEFA

La FIFA ha anunciado este martes su intención de constituir una nueva entidad comercial valorada en 20 mil millones de dólares, un plan para el que buscará el respaldo de sus 211 federaciones miembro y que ya ha recibido el rechazo frontal de la UEFA.

El máximo organismo de futbol trabaja de la mano con banqueros de JPMorgan para recaudar hasta 4 mil 200 millones de dólares este año a través de inversores externos. Los fondos se canalizarán mediante el nuevo vehículo comercial, denominado FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial de propiedad exclusiva orientada a consolidar las operaciones comerciales y cuyos beneficios netos -afirma en un comunicado- se reinvertirán en el deporte.

De acuerdo con la propuesta presentada, la FIFA mantendría el control y la “autoridad exclusiva” sobre la gobernanza del futbol, la gestión de las competencias, el calendario de partidos y la totalidad de las decisiones normativas y deportivas.

Entre los nombres que sobresalen en la operación figura el de Joshua Kushner, inversor tecnológico y hermano de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, quien se encuentra en conversaciones para liderar la entrada de capital a través de su fondo Thrive Eternal. Asimismo, el ex consejero delegado de Liberty Media, Greg Maffei, ejerce como asesor de la FIFA en el diseño de esta estructura financiera.

Analistas citados por el Financial Times coinciden en que este movimiento representa el último paso de Infantino para ingresar más dinero en la institución, la cual ha transformado en una maquinaria comercial de primer orden durante la década que lleva al frente de la presidencia.

“El futbol es el deporte más popular del mundo y un extraordinario motor de desarrollo humano y social”, ‌declaró el dirigente suizo-italiano en un comunicado oficial. “Algunos sectores han convertido esa popularidad en un valor comercial extraordinario, celebramos ese éxito y queremos que continúe, porque impulsa al futbol en su conjunto”, aseguró.

Pese al optimismo del ente rector global, la UEFA advirtió que el futbol “no es algo que la FIFA pueda vender”. “Esto traspasa una línea que las instituciones rectoras del deporte jamás deberían cruzar. La UEFA se lo toma muy en serio”, señaló en una dura declaración institucional.

“El alma y la gobernanza del fútbol no son bienes con los que se pueda negociar, especialmente sin ninguna transparencia sobre quién se beneficia económicamente”.