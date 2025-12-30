Perú: un muerto y 30 heridos tras choque de trenes en vía rumbo a ciudadela inca de Machu Picchu

Lima. Dos trenes que llevaban turistas a la ciudadela de piedra inca de Machu Picchu, la joya del turismo de Perú ubicada en el sureste del país sudamericano, chocaron frontalmente el martes dejando al menos un muerto y alrededor de 30 heridos, informó la policía.

El capitán Jhonatan Castillo Gonzales, de la región policial Cusco, donde se encuentra Machu Picchu, dijo por teléfono a The Associated Press que tras la colisión de los trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail se confirmó el fallecimiento del trabajador ferroviario Roberto Cárdenas Loayza, 61 años, maquinista de la empresa Inca Rail. Entre los heridos habían peruanos y extranjeros, añadió, pero sin dar detalles.

El servicio de transporte ferroviario a Machu Picchu quedó suspendido temporalmente. Según el concesionario de la vía férrea, el accidente ocurrió a las 13:20 horas locales en un sector cercano a un sitio arqueológico llamado Qoriwayrachina y a otro conocido Pampaccahua, en el distrito de Machu Picchu. La ciudadela inca está ubicada a unos 53 kilómetros de la ciudad de Cusco, la capital regional.

Videos difundidos por la prensa local mostraban fierros retorcidos y lunas rotas en las partes frontales de los trenes en una zona rural donde no se veían casas en los alrededores. Algunos pasajeros estaban sentados y otros echados sobre la vegetación junto a maletas y mochilas. Otros turistas intentaban usar sus celulares para comunicarse.

El jefe policial de Cusco, general Julio Becerra, aseguró antes a la prensa local que todavía no se conocía las razones de la colisión. “No recuerdo de ningún choque de este tipo en el pasado”, indicó Becerra.

PeruRail dijo en un comunicado que trasladó en dos autovagones a los heridos hasta otro punto desde el cual partieron diez ambulancias con los contusos a hospitales de la región.

La ciudadela fue construida en el siglo XV como santuario religioso, ceremonial, astronómico y agrícola durante el apogeo de la cultura Inca y se ubica en el sureste peruano a 2 mil 490 metros de altitud, en una zona limítrofe llena de bosques, entre los Andes y la Amazonía. Por día ingresan hasta 5 mil 600 personas, según datos oficiales.