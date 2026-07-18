Municipio ha eliminado más de 50 pintas con propaganda electoral en lo que va del año

El director de Mantenimiento Urbano del Municipio de Chihuahua, Christian Medellín, informó que en lo que va del año la dependencia ha eliminado más de 50 pintas con propaganda electoral en bardas y espacios públicos, como parte de la atención a denuncias ciudadanas.

El funcionario explicó que la dependencia mantiene comunicación permanente con la ciudadanía para atender reportes relacionados con afectaciones a parques, jardines, espacios públicos e incluso viviendas particulares donde se hayan realizado pintas con fines electorales sin autorización.

“En lo que va del año son más de 50, es lo que tengo un registro rápido. Sin embargo, por semana recibimos un promedio de tres a cuatro denuncias, particularmente desde Semana Santa a la fecha”, señaló.

Medellín reconoció que la cantidad de bardas pintadas en la ciudad es mucho mayor, aunque muchas de ellas no son denunciadas por los afectados, por lo que hizo un llamado a reportar estos casos para que el Municipio pueda intervenir.

Precisó que, de las alrededor de 50 denuncias recibidas este año, todas han sido atendidas mediante trabajos de repintado o resane de los espacios afectados.

Asimismo, indicó que cuando las personas son sorprendidas realizando estas pintas en flagrancia, se solicita el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para hacerles un llamado de atención, especialmente cuando el propietario del inmueble no autorizó la intervención.

No obstante, admitió que en la mayoría de los casos resulta complicado identificar a los responsables, ya que las pintas suelen realizarse durante la noche o en horarios en los que los habitantes no se encuentran en sus domicilios.

“Muchas veces las hacen en horas laborales, nadie se da cuenta y cuando llegan a su casa ya está pintada la barda. En esos casos lo que pedimos es que hagan la denuncia a través del 911 para que podamos actuar”, comentó.

Finalmente, el director de Mantenimiento Urbano reconoció que la dependencia no cuenta con mecanismos para identificar a quienes realizan las pintas cuando no son sorprendidos en el momento, por lo que reiteró la importancia de la participación ciudadana para denunciar oportunamente este tipo de acciones.