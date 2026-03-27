Perro callejero “roba” paquetes de carne de una entrega a domicilio; lo captan en cámara de seguridad

Un perro robó varios filetes de una entrega en Yukón (Oklahoma, Estados Unidos).
La propietaria lo había visto momentos antes e intentó darle comida, pero luego se dio cuenta de que faltaban filetes de su pedido.
El robo fue captado por una cámara y muestra al animal llevándose los alimentos con audacia, lo que ha generado risas y sorpresa entre usuarios de las redes sociales.
'POOCH' PIRATE: A sneaky dog swipes ribeye steaks from a doorstep delivery in Yukon, Oklahoma.
The homeowner says she noticed the pup moments earlier and tried to give it food — only to later realize her order was missing a few prime cuts. pic.twitter.com/Hb2icctU2L
— Fox News (@FoxNews) March 25, 2026