Perro callejero “roba” paquetes de carne de una entrega a domicilio; lo captan en cámara de seguridad

Un perro robó varios filetes de una entrega en Yukón (Oklahoma, Estados Unidos).

La propietaria lo había visto momentos antes e intentó darle comida, pero luego se dio cuenta de que faltaban filetes de su pedido.

El robo fue captado por una cámara y muestra al animal llevándose los alimentos con audacia, lo que ha generado risas y sorpresa entre usuarios de las redes sociales.