Perritos en fuga: captan escape de siete canes que fueron robados de sus hogares por comerciantes de carne

En China, siete perros protagonizaron una asombrosa fuga colectiva tras haber sido presuntamente robados de sus hogares por personas vinculadas a un negocio de carne, informan medios locales. Los animales fueron vistos por primera vez en una carretera situada a unos 17 kilómetros de su aldea.

Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home. They traveled around 17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners..🐶🐾🥺❤️ pic.twitter.com/H5VB9BQkGB — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 23, 2026

En el video, que se volvió viral en redes sociales, un corgi lidera la marcha mientras detrás de él avanzan otros perros, entre ellos un pastor alemán herido. El grupo lo rodea con cuidado, mientras el corgi se gira una y otra vez como si comprobara que nadie se quede atrás. En la pequeña manada también aparecen golden retrievers, labradores y pekineses.

Para seguirles el rastro y facilitar su regreso, se movilizaron varios voluntarios e incluso un dron. Uno de los voluntarios aseguró que los perros habrían escapado de un camión de personas que comerciaban con carne canina.