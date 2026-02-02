La cantante mexicana Paulina Rubio dio un nuevo giro a la ya prolongada disputa legal con su exesposo, el empresario Nicolás Vallejo-Nájera , mejor conocido como Colate, al interponer una contrademanda durante el juicio de custodia de su hijo Andrea Nicolás.

Paulina Rubio contrademanda a Colate y pide sancionarlo por filtrar información de su hijo

Esta acción surge después de que el caso, que ha captado la atención mediática desde hace más de una década, entrara en una etapa crítica en la Corte Familiar de Miami.

De acuerdo con información exclusiva del programa español Fiesta, Paulina Rubio denunció a Colate por haber filtrado el documento de la guardiana.

Paulina Rubio presentó una moción de emergencia en la que solicita que el informe de la guardiana legal del menor se mantenga confidencial, argumentando que Colate filtró datos sensibles del documento a terceros. En su escrito, la cantante exige además que se entregue una lista de todas las personas con las que se compartió dicho informe, y solicita que se prohíba la difusión pública de su contenido.

“Prohiben que se haga pública la difusión de esos datos porque vienen unas cosas muy concretas del niño que no se pueden hablar y además nadie debería tener acceso a esos documentos”, se indicó durante la emisión del programa.

Paulina Rubio también pide que se impongan sanciones a Colate, acusándolo de violar acuerdos previos entre ambos. Entre las medidas solicitadas figura la suspensión total del tiempo compartido entre el padre y el hijo hasta que se detenga la exposición del menor en redes sociales por parte del empresario.

Asimismo, Paulina exige que a Colate se le prohíba hablar con los medios sobre este tema y que cubra los costos de este proceso judicial.

Hijo de Paulina Rubio y Colate declarará ante la corte de Miami

Esta nueva denuncia se lleva a cabo en un momento clave del proceso: recientemente, se confirmó que el propio Andrea Nicolás, de 15 años, podrá testificar ante la jueza encargada del caso, lo que podría influir directamente en la determinación de con quién vivirá de manera permanente.

Esta decisión fue aceptada tanto por Paulina Rubio como por Nicolás Vallejo-Nágera, y representa un hecho poco habitual en casos de custodia.

Hasta ahora, la batalla legal ha estado marcada por acusaciones cruzadas entre Paulina Rubio y Colate, incluyendo señalamientos de conductas inapropiadas en la relación madre-hijo y alegatos de manipulación emocional.