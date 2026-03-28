Patrullero resulta lesionado tras choque contra camión de plataforma en Chihuahua

Chihuahua, Chih.— Un elemento de la Policía Municipal resultó lesionado luego de un accidente vial registrado en el cruce de las calles Río Amazonas y Río Nilo, luego de que un camión de plataforma presuntamente omitiera el alto correspondiente y provocara un fuerte choque contra una patrulla oficial.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un camión perteneciente a la empresa California Tent de México circulaba sobre la calle Río Amazonas y al llegar al cruce con Río Nilo aparentemente no respetó el señalamiento de alto, cortándole la circulación a la unidad policial número económico PA-1601, que transitaba en sentido de norte a sur. Tras el impacto, la patrulla se estrelló de frente contra el costado izquierdo del vehículo de carga.

El agente quedó atrapado dentro de la unidad con diversas lesiones, por lo que fue auxiliado inicialmente por compañeros de la corporación, quienes le brindaron apoyo mientras arribaban paramédicos de la Cruz Roja. Posteriormente, el oficial fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar y se hicieron cargo del reporte del accidente, así como del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.