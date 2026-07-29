Detiene Policía Municipal a dos hombres por presuntos delitos contra la salud en el Centro

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 29 de julio de 2026.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a dos hombres por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en hechos distintos ocurridos durante recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Centro.

Fue en el cruce de las avenidas Venustiano Carranza y Teófilo Borunda, donde policías del grupo Beta observaron a un hombre que arrojó un envoltorio de plástico al percatarse de la presencia policial y comenzó a gritar. Tras una inspección preventiva, los agentes aseguraron un envoltorio, el cual contenía una sustancia cristalina con las características propias del cristal. El detenido, identificado con las iniciales Víctor Manuel G.G., de 25 años de edad.

En un segundo hecho, ocurrido a las 16:00 horas en el cruce de las calles Manuel Doblado y Neri Santos, policías del mismo grupo detectaron a un hombre realizando necesidades fisiológicas en la vía pública. Al efectuar una inspección preventiva, localizaron entre sus pertenencias tres bolsas de plástico transparentes que contenían una hierba verde, seca y olorosa con las características propias de la marihuana.

El detenido, identificado con las iniciales Omar Isay U.F., de 26 años de edad, fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur, posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.