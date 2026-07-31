Pasará más de 16 años de prisión por violación de una menor de edad en Cd. Juárez

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia en la Zona Norte, demostró en un Juicio Oral que, Jesús Manuel A. P., cometió el delito de violación con penalidad agravada en perjuicio de una menor de edad, en hechos registrados en Ciudad Juárez, delito por el que fue sentenciado a 16 años y seis meses de cárcel.

La agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, presentó las pruebas recabadas durante la investigación por los hechos registrados entre los días 16 de enero y el 23 de marzo del año 2020, en el interior de una vivienda de la colonia Revolución Mexicana.



El imputado, fue detenido mediante una orden de aprehensión, cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

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Presentadas las pruebas que fueron validadas por una Juez de Primera Instancia en materia Penal del Distrito Judicial Bravos, el órgano jurisdiccional emitió la pena privativa de la libertad que deberá cumplir en el Centro de Reinserción Social No. 3 en Ciudad Juárez.