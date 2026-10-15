Partidos están en vs de cómo va avanzando la paridad; es probable que nos revoquen en Tribunales, pero seguiremos luchando: IEE

Ante la confirmación de varios partidos políticos de que impugnarán el proyecto del Instituto Estatal Electoral respecto a las acciones afirmativas, en especial la paridad de género, la presidenta del IEE, Yanko Durán, consideró que los partidos no están en contra de la paridad de género en sí, sino de cómo va avanzando, sin embargo, aunque señaló que es posible que lo revoquen en Tribunales, el órgano electoral seguirá luchando.

“Yo creo que hemos visto a todos los partidos decir que no es que estén en contra de la paridad, sino del exceso o el que el Instituto se haya extralimitado en sus facultades. El Instituto, independientemente de lo que vayan a pedirles a las Tribunales o a las autoridades jurisdiccionales, tiene facultades realmente, pero recuerden que incluso las habían excluido en esta última reforma y la Corte la enmendó. Entonces, yo escucho a todos los políticos y les entiendo, diciendo que no estén en contra de la paridad, sino que nos tomamos atribuciones que no nos corresponden”, explicó Durán Prieto.

Sin embargo, la presidenta del IEE consideró que en el fondo uno de los temas es precisamente el hecho del acceso a las mujeres a estos puestos. Creo que siempre ha habido resistencia, eso no es algo que yo digo, es algo que siempre hemos visto y me parece que es el tema principal en este suceso”.

Yanko Durán señaló que no le “parece que los partidos estén en contra de la paridad como tal, sino de la forma como va avanzando. Es eso más bien”.

Respecto a las impugnaciones que interpondrán los partidos políticos, Yanko Durán dijo que “desde aquí, con responsabilidad, me hago cargo de lo que eso implica, que efectivamente nos revoquen. Pero yo me pongo a pensar regularmente en el trabajo que les costó a muchísimas personas, no nada más las mujeres, para que llegáramos, por ejemplo, yo a este espacio, las diputadas a este espacio, las presidentas municipales que actualmente ejercen un cargo, las regidoras, todo una serie de frustraciones a las que se debieron haber enfrentado, los obstáculos a los que se debieron haber enfrentado, pero pues no bajaron las manos, y el que no intenta, nunca va a conseguir nada, y la prueba está en que fueron intentando, y no nada más las mujeres, las personas de los pueblos y comunidades indígenas, las personas de la población LGBTI, las personas con discapacidad, pero sí ciertamente las mujeres, siendo la mayoría de la población, son las que más han empujado estas acciones afirmativas”.