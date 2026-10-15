Promueve Municipio grupo terapéutico para mujeres por Octubre Rosa

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 15 de octubre de 2026.- En el marco de Octubre Rosa, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y el Instituto Municipal de Atención y Prevención a la Salud (IMPAS), ofrece un grupo terapéutico para mujeres, como parte del reconocimiento del cuidado de la salud mental parte del proceso de afrontar un diagnóstico médico.

Recibir un diagnóstico relacionado con el cáncer de mama, puede generar emociones como miedo, tristeza, incertidumbre y preocupación por el futuro. Estas reacciones forman parte de un proceso emocional que merece ser escuchado y acompañado, por lo que contar con apoyo psicológico puede ayudar a las mujeres a expresar sus sentimientos y desarrollar herramientas para afrontar esta etapa.

Estos grupos se llevan a cabo todos los jueves, de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche en el tercer piso de las instalaciones del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) ubicadas en calle Sexta y Mina número 408. El grupo cuenta con una cuota mínima de recuperación por sesión.

Para obtener más información, las interesadas pueden comunicarse al 072, extensiones 2259, 2260 o 2261, de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar en conjunto por las mujeres, recordando que atender las emociones y buscar acompañamiento psicológico también es parte del cuidado de la salud.